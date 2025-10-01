Именитый американский боец-легковес Дастин Порье считает, что Алекс Перейра финиширует Магомеда Анкалаева в реванше на UFC 320.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Я думаю, что Алекс, будучи аутсайдером в любом бою, это хорошая ставка, потому что этот парень может переломить ход боя в любой момент. Я искренне верю, что Алекс поднимет руку вверх после боя.

Перейра уже дрался с этим парнем, он хочет вернуть себе титул и хочет победить. Он хочет отомстить и хочет показать, что в последнем бою это был не он.

Для этого есть много причин, и Перейра слишком опасный боец, чтобы выйти в клетку и не нанести решающий удар в этом бою. Я думаю, что это будет технический нокаут или нокаут в середине боя», — добавил Порье.