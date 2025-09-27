Комментатор UFC Джо Роган считает, что у бывшего чемпиона промоушена среднего дивизиона Дрикуса Дю Плесси нет шансов против Хамзата Чимаева в реванше.
«Это безумие, потому что многие считали их первый бой скучным, ведь он закончился решением судей. Но нужно ценить такой уровень доминирования над чемпионом мира. Это безумие. До боя с Чимаевым Дрикус считался одним из величайших средневесов всех времен.
Посмотрите, что он сделал со всеми этими парнями. Он нокаутировал Роберта Уиттакера, он победил Исраэля Адесанью, он дважды победил Шона Стрикленда, и это как бы говорило о том, что, он мог стать одним из величайших всех времен.
Но потом, глядя на их первый бой с Чимаевым, не думаю, что Дрикус когда-нибудь победит этого парня. Не думаю, что ему хватит времени, чтобы преодолеть такой разрыв в классе», — отметил Роган.