Комментатор UFC Джо Роган считает, что у бывшего чемпиона промоушена среднего дивизиона Дрикуса Дю Плесси нет шансов против Хамзата Чимаева в реванше.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

«Это безумие, потому что многие считали их первый бой скучным, ведь он закончился решением судей. Но нужно ценить такой уровень доминирования над чемпионом мира. Это безумие. До боя с Чимаевым Дрикус считался одним из величайших средневесов всех времен.

Посмотрите, что он сделал со всеми этими парнями. Он нокаутировал Роберта Уиттакера, он победил Исраэля Адесанью, он дважды победил Шона Стрикленда, и это как бы говорило о том, что, он мог стать одним из величайших всех времен.

Но потом, глядя на их первый бой с Чимаевым, не думаю, что Дрикус когда-нибудь победит этого парня. Не думаю, что ему хватит времени, чтобы преодолеть такой разрыв в классе», — отметил Роган.