Пимблетт: Царукян стилистически более сложный соперник, чем Топурия

Популярный британский боецболее трудным оппонентом для себя, нежели действующего чемпиона UFC в легком весе

«Я думаю, что в плане стиля Арман более сложный соперник, чем Илия. Он больше похож на настоящего легковеса. Я думаю, что он лучше борется, чем Илия. У Илии лучше удары, да, но я просто думаю, что в плане стиля Арман сложнее, а стили делают бои. Все дерутся по-разному, и я думаю, что в плане стиля Арман будет для меня более сложным соперником»

Пимблетт сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Англичанин ранее в промоушене не потерпел ни единого поражения, выиграв все предыдущие 7 поединков.