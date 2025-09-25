3-й периодБарыс — Ак БарсОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
    Все новости спорта

    Пимблетт: Царукян стилистически более сложный соперник, чем Топурия

    Бои ММА UFC Арман Царукян Пэдди Пимблетт Илия Топурия
    Популярный британский боец Пэдди Пимблетт назвал Армана Царукяна более трудным оппонентом для себя, нежели действующего чемпиона UFC в легком весе Илию Топурию.

    Пэдди Пимблетт
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Пэдди Пимблетт

    «Я думаю, что в плане стиля Арман более сложный соперник, чем Илия. Он больше похож на настоящего легковеса. Я думаю, что он лучше борется, чем Илия. У Илии лучше удары, да, но я просто думаю, что в плане стиля Арман сложнее, а стили делают бои. Все дерутся по-разному, и я думаю, что в плане стиля Арман будет для меня более сложным соперником»

    Пимблетт сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Англичанин ранее в промоушене не потерпел ни единого поражения, выиграв все предыдущие 7 поединков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Смело ставим на успех «ткачей»!
  • «Утрехт» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Порту» не испытает проблем с «Зальцбургом»?
  • «Зальцбург» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо М
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  5.20
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры