    Айтана БонматиАйтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды
  • 12:31
    • Далер Кузяев подпишет контракт с «Рубином» 24 сентября
  • 11:39
    • Хусанов пропустит минимум три матча «Манчестер Сити» из-за травмы
  • 14:09
    • «Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России
  • 13:46
    • Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис
  • 13:35
    • «Манчестер Юнайтед» может подписать Майка Меньяна из «Милана»
    О’Мэлли: Двалишвили сделает с Сэндхагеном тоже, что и со мной

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Кори Сэндхаген
    Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что Мераб Двалишвили финиширует Кори Сэндхагена в очном поединке на UFC 321.

    Шон О'Мэлли
    Шон О'Мэлли

    «Кори против Мераба, мне очень интересно, как сложится этот бой. Отчасти мне кажется, что Мерабсделает с ним то же, что и со мной: схватит его, будет бороть, проведет тейкдаун, встанет, будет бороть, и вновь проведет тейкдаун, просто будет держать его в партере»

    Двалишвили идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду. В предыдущей встрече он одолел Шона О’Мэлли удушающим приемом во втором раунде.

    До этого в первом поединке в сентябре прошлого года грузин победил «Сахарка» единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

  • Итальянская команда окажется сильнее французской?
  • «Ницца» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локомотив» снова разгромит соперника?
  • «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
