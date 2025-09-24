О’Мэлли: Двалишвили сделает с Сэндхагеном тоже, что и со мной

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе считает , чтофинишируетв очном поединке на UFC 321.

«Кори против Мераба, мне очень интересно, как сложится этот бой. Отчасти мне кажется, что Мерабсделает с ним то же, что и со мной: схватит его, будет бороть, проведет тейкдаун, встанет, будет бороть, и вновь проведет тейкдаун, просто будет держать его в партере»

Двалишвили идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду. В предыдущей встрече он одолел Шона О’Мэлли удушающим приемом во втором раунде.

До этого в первом поединке в сентябре прошлого года грузин победил «Сахарка» единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.