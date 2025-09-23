Харди: Угроза борьбы заставила Перейру засомневаться в себе в первом бою с Анкалаевым

Бывший тяжеловес UFC рассказал , почемупроигралпервый бой в марте.

«Думаю, в последнем бою он, возможно, проявил слишком большое уважение к Анкалаеву. Я также думаю, что Алекс не был до конца уверен в том, какую тактику выберет Анкалаев. Магомед очень уверен в своей ударке. Борцовские навыки всегда были второстепенными в его игре, и он никогда особо не стремился их использовать. Но сама Угроза борьбы заставила Перейру засомневаться Перейру немного засомневаться в себе»

Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей в первом бою и лишился титула в полутяжелом весе. Ответный поединок пройдет на турнире UFC 321 5 октября.