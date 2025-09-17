ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Шон О’Мэлли опроверг слухи о его бое с Сонгом Ядонгом

    Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что не подписывал контракт на бой с Сонгом Ядонгом, тем самым опровергнув слухи об их противостоянии в конце года.

    Шон О’Мэлли
    Шон О’Мэлли

    «Все присылают мне скриншоты анонса боя Ядонга против меня на 6 декабря. Люди пишут: поздравляю, когда начнется тренировочный лагерь.

    Я предполагаю, что это началось с того, что кто-то прислал мне фотографию, сделанную в Китае, на которой Сон сфотографировался с Мерабом и сказал, что будет следующим моим соперником.

    Честно говоря, я не знаю, какой у нас план. С моей стороны нет ничего официального. Я не обсуждал с UFC конкретно, кто, когда и где будет драться. Хотя Сонг кажется отличным следующим соперником. Я имею в виду, что в этом бою есть смысл», — добавил О’Мэлли.

