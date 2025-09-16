ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игорь ЧугайновИгорь Чугайнов: Приход Смертина в свое время кардинально преобразил игру «Локомотива»
  • 15:50
    • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбурга» против «Рубина»
  • 12:27
    • «Спартак» обратился в ЭСК по трем спорным эпизодам матча с «Динамо»
  • 15:56
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиги чемпионов
  • 14:57
    • Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов
  • 12:47
    • В «Динамо» заявили, что Гладышев не сыграет в сентябре
    Евлоев бросил вызов Мерфи и Лопесу

    Бои ММА UFC Сборная России Диего Лопес Мовсар Евлоев Александр Волкановски Алджамейн Стерлинг
    Непобежденный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев назвал двух соперников, с которыми готов оспорить статус претендента в полулегком весе UFC.

    Мовсар Евлоев
    Мовсар Евлоев

    «Я готов устроить реванш с Лопесом. Давай сделаем это, Диего. Я могу подраться и с Лероном Мерфи. Сейчас я единственный, кто может победить Волкановски в титульном бою. Если же мне придется подраться еще раз, с Лероном или Диего, я это сделаю. Ранее я легко победил Лопеса, Аллена и Стерлинга. Эти трое точно не заслужили статус претендента»

    Евлоев располагается на первой строчке в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Алджамейна Стерлинга. В своей карьере за 18 боев россиянин не потерпел ни единого поражения.

  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Столичное дерби разочарует в контексте результативности
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    3.56
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
