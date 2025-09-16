Евлоев бросил вызов Мерфи и Лопесу

Непобежденный российский боец смешанных единоборствназвал двух соперников, с которыми готов оспорить статус претендента в полулегком весе UFC.

«Я готов устроить реванш с Лопесом. Давай сделаем это, Диего. Я могу подраться и с Лероном Мерфи. Сейчас я единственный, кто может победить Волкановски в титульном бою. Если же мне придется подраться еще раз, с Лероном или Диего, я это сделаю. Ранее я легко победил Лопеса, Аллена и Стерлинга. Эти трое точно не заслужили статус претендента»

Евлоев располагается на первой строчке в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Алджамейна Стерлинга. В своей карьере за 18 боев россиянин не потерпел ни единого поражения.