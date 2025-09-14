Джейк Пол, Стерлинг и другие звезды отреагировали на поражение «Канело»

Звездные бойцы UFC, профессиональные боксеры и эксперты прокомментировали проигрышотпо очкам в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Блогер Джейк Пол: «Альварес поднимал руку, как будто он победил. Обманщик и чудак. Рейтинги и статус "Канело" были завышены. Этот парень переоценен»

Боец UFC Айман Захаби: «Кроуфорд выиграл 9 из 12-ти раундов! Отличный бой: в свои 37 лет он набрал почти 7 кг и победил "Канело" Альвареса, величайшего чемпиона всех времен»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг: «Невероятно, Теренс сделал это»

Спортивный эксперт Алан Джубан: «Думаю, я дал отдал бы "Канело" максимум 3 раунда»

Джонни Эблен: «Кроуфорд бил "Канело" от начала и до конца. Он настоящий зверь», — подытожил экс-чемпион Bellator в среднем весе.