    «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
  • 16:29
    • Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с нападающим Миро
    Кроуфорд о словах Топурии в его адрес: Этот парень был пьян

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Илия Топурия
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд отреагировал на заявление Илии Топурии о том, что грузин нокаутирует его.

    Теренс Кроуфорд
    Теренс Кроуфорд

    «Этот парень был пьян. Многие бойцы ММА много пьют, так что, должно быть, в тот день он был под воздействием алкоголя. Я бы не назвал его лучшим боксером в UFC. Он один из, но номер один. Есть еще несколько человек, но Коди Гарбрандт всегда выделялся на их фоне, еще до того, как мы подружились. Я смотрел на него и говорил: да, этот парень умеет боксировать»

    Кроуфорд выиграл на профессиональном ринге 41 поединок и не потерпел ни единого поражения. В эти выходные «Бад» подерется за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с Саулем «Канело» Альваресом.

