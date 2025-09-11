Кроуфорд о словах Топурии в его адрес: Этот парень был пьян

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу отреагировал на заявлениео том, что грузин нокаутирует его.

«Этот парень был пьян. Многие бойцы ММА много пьют, так что, должно быть, в тот день он был под воздействием алкоголя. Я бы не назвал его лучшим боксером в UFC. Он один из, но номер один. Есть еще несколько человек, но Коди Гарбрандт всегда выделялся на их фоне, еще до того, как мы подружились. Я смотрел на него и говорил: да, этот парень умеет боксировать»

Кроуфорд выиграл на профессиональном ринге 41 поединок и не потерпел ни единого поражения. В эти выходные «Бад» подерется за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с Саулем «Канело» Альваресом.