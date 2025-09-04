Байсангур Сусуркаев подерется с Эриком Макконико на UFC 322

Чеченский боец ММАпроведет очередной поединок в UFC в одном карде сна 322-м номерном турнире 16 ноября.

Соперником россиянина станет представитель США Эрик Макконико, у которого 10 побед, 3 проигрыша и один ничейный исход в смешанных единоборствах.

Байсангур в профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения. В предыдущем поединке российский средневес победил на UFC 319 сабмишном Эрика Нолана.

До этого четырьмя днями ранее Сусуркаев одержал победу нокаутом в первом раунде в рамках претендентской серии Даны Уайта и сразу же получил контракт с UFC.