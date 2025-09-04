ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 11:36
    • Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
  • 09:19
    • В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым
  • 08:33
    • Синнер одолел Музетти и пробился в полуфинал US Open 2025
  • 09:37
    • Хаби Алонсо номинирован на звание лучшего тренера августа в Примере
  • 07:04
    • Осака вышла в полуфинал US Open 2025
    Все новости спорта

    Байсангур Сусуркаев подерется с Эриком Макконико на UFC 322

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Джек Маддалена
    Чеченский боец ММА Байсангур Сусуркаев проведет очередной поединок в UFC в одном карде с Исламом Махачевым и Джеком Маддаленой на 322-м номерном турнире 16 ноября.

    Байсангур Сусуркаев
    Байсангур Сусуркаев

    Соперником россиянина станет представитель США Эрик Макконико, у которого 10 побед, 3 проигрыша и один ничейный исход в смешанных единоборствах.

    Байсангур в профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения. В предыдущем поединке российский средневес победил на UFC 319 сабмишном Эрика Нолана.

    До этого четырьмя днями ранее Сусуркаев одержал победу нокаутом в первом раунде в рамках претендентской серии Даны Уайта и сразу же получил контракт с UFC.

  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уэльс готов к холоду?
  • Казахстан — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команды настроены побеждать
  • «Челябинск» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
