Евлоев сообщил, что его следующий бой будет нетитульным

Непобежденный российский боец смешанных единоборств сообщил , что следующий его поединок в UFC будет нетитульным.

«Алекс Волкановски, спасибо тебе, чемпион, за попытку сразиться со мной. Я буду драться в июле, а ты в сентябре. Надеюсь, мы оба победим и сможем встретиться в декабре. Если вы боец UFC и считаете себя лучшим в мире, то вы должны участвовать в каждом бою, который вам предлагают, без риска и без награды. Увидимся в июле, ребята, это точно»

Евлоев занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке россиянин одолел единогласным решением судей Алджамейна Стерлинга.

В активе Мовсара 8 побед в промоушене с момента дебюта. Однако на его счету нет досрочных выигрышей, вследствие чего UFC не хочет давать россиянину статус претендента на титул.