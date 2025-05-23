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    Евлоев сообщил, что его следующий бой будет нетитульным

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Александр Волкановски Мовсар Евлоев
    Непобежденный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев сообщил, что следующий его поединок в UFC будет нетитульным.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    «Алекс Волкановски, спасибо тебе, чемпион, за попытку сразиться со мной. Я буду драться в июле, а ты в сентябре. Надеюсь, мы оба победим и сможем встретиться в декабре. Если вы боец UFC и считаете себя лучшим в мире, то вы должны участвовать в каждом бою, который вам предлагают, без риска и без награды. Увидимся в июле, ребята, это точно»

    Евлоев занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке россиянин одолел единогласным решением судей Алджамейна Стерлинга.

    В активе Мовсара 8 побед в промоушене с момента дебюта. Однако на его счету нет досрочных выигрышей, вследствие чего UFC не хочет давать россиянину статус претендента на титул.

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