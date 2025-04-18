Джейк Пол подерется летом против Хулио Чавеса

По информации от спортивного издания The Ring, стало известно, что популярный американский блогерпроведет очередной поединок против

Их встреча состоится летом на одном из боксерских турниров в США. Пол в последний раз дрался в ноябре прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Майка Тайсона.

Всего у Пола на ринге 11 выигранных поединков и одно поражение. Его очередной соперник Чавес ранее провел в карьере 61 бой по правилам бокса. На его счету 54 победы, 6 поражений и одна ничья.

Хулио в последний раз выступал в июле прошлого года и победил по очкам бывшего бойца UFC Юрайя Холла, выступавшего в среднем дивизионе.