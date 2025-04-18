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    Джейк Пол подерется летом против Хулио Чавеса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Джейк Пол ММА UFC
    По информации от спортивного издания The Ring, стало известно, что популярный американский блогер Джейк Пол проведет очередной поединок против Хулио Чавеса.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    Их встреча состоится летом на одном из боксерских турниров в США. Пол в последний раз дрался в ноябре прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Майка Тайсона.

    Всего у Пола на ринге 11 выигранных поединков и одно поражение. Его очередной соперник Чавес ранее провел в карьере 61 бой по правилам бокса. На его счету 54 победы, 6 поражений и одна ничья.

    Хулио в последний раз выступал в июле прошлого года и победил по очкам бывшего бойца UFC Юрайя Холла, выступавшего в среднем дивизионе.

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