Джейк Пол подерется летом против Хулио Чавеса

Джейк Пол Фото: globallookpress.com
Их встреча состоится летом на одном из боксерских турниров в США. Пол в последний раз дрался в ноябре прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Майка Тайсона.
Всего у Пола на ринге 11 выигранных поединков и одно поражение. Его очередной соперник Чавес ранее провел в карьере 61 бой по правилам бокса. На его счету 54 победы, 6 поражений и одна ничья.
Хулио в последний раз выступал в июле прошлого года и победил по очкам бывшего бойца UFC Юрайя Холла, выступавшего в среднем дивизионе.