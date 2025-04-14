Яир Родригес предложил Волкановски провести реванш в сентябре

Пятый номер рейтинга в полулегкой весовой категории бросил вызов действующему чемпионуна UFC Noche в сентябре.

«Если бы вы были на моем месте прямо сейчас, то могли бы пока оставить эту ссору с Диего Лопесом в стороне. Единственное, чего я сейчас хочу, — это побороться за пояс. Я думаю, что, когда придет время, мы поговорим о поединке с Диего подробнее, но сейчас я просто хочу сосредоточиться на титульном бою, в котором я подерусь с действующим чемпионом Александром Волкановски в матче-реванше, и я хочу сделать это в Гвадалахаре, в сентябре»

Первый бой Яира и Александра проходил летом 2023 года. Тогда Волкановски одержал победу техническим нокаутом, проведя пятую защиту пояса в полулегком весе.