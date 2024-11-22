Дерек Чисора проведет бой с Джарреллом Миллером 8 февраля

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBCпроведет очередной поединок против

Их встреча состоится 8 февраля на турнире в Манчестере. Чисора подходит к этому противостоянию на серии из двух выигранных поединков кряду.

В августе прошлого года он одолел единогласным решением судей Джеральда Вашингтона. В июле 2024-го британец аналогичным образом победил бывшего временного чемпиона WBO Джо Джойса.

Миллер в последний раз дрался 3 августа этого года. Его поединок с бывшим чемпионом мира по трем версиям Энди Руисом завершился вничью.