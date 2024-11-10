«Канело» и Бетербиев начали переговоры о бое на 2025 год

В команде абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весесообщили о старте переговоров насчет поединка с

Мексиканец ранее был обладателем всех поясом во втором среднем весе. Альварес планирует подняться на категорию выше в попытке стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах.

Их встреча состоится не раньше следующего года. Напомним, что в октябре Артур Бетербиев победил по очкам соотечественника Дмитрия Бивола и объединил все 4 пояса в своей категории.

Россиянин в карьере еще не потерпел ни единого поражения. В активе Бетербиева 21 победа, 20 из которых были достигнуты нокаутами.