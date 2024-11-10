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    «Канело» и Бетербиев начали переговоры о бое на 2025 год

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Сауль Альварес
    В команде абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева сообщили о старте переговоров насчет поединка с Саулем «Канело» Альваресом.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    Мексиканец ранее был обладателем всех поясом во втором среднем весе. Альварес планирует подняться на категорию выше в попытке стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах.

    Их встреча состоится не раньше следующего года. Напомним, что в октябре Артур Бетербиев победил по очкам соотечественника Дмитрия Бивола и объединил все 4 пояса в своей категории.

    Россиянин в карьере еще не потерпел ни единого поражения. В активе Бетербиева 21 победа, 20 из которых были достигнуты нокаутами.

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