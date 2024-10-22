Адесанья назвал Нганну величайшим тяжеловесом в ММА

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе считает , чтовеличайший тяжеловес в истории смешанных единоборств.

«Стипе Миочич — последний, о ком я помню, чтобы люди так говорили. Сначала был Кейн Веласкес, потом Стипе, но сейчас люди все еще считают Стипе величайшим бойцом всех времен в тяжелом весе. Я думаю, что он один из величайших. Он победил Фрэнсиса, но Фрэнсис победил его в реванше самым жестоким образом. Опять же, все субъективно, все это искусство, все зависит от того, кто вам нравится.

Я думаю, что Фрэнсис — величайший тяжеловес всех времен, но, опять же, сейчас там есть Джон Джонс, он чемпион в тяжелом весе. Он дрался в тяжелом весе всего один раз, но он также один из величайших бойцов всех времен, если не величайший. Том Аспиналл тоже в этой компании, и он только начинает набирать обороты»

Напомним, Нганну в последнем бою победил нокаутом в первом раунде Ренана Феррейру и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.