Мойкано: Не знаю, как Хукер попал в топ-5, я легко нокаутирую

11-й номер рейтинга UFC в легком весебойцом уровня топ-5 в их дивизионе и уверен, что без проблем одолеет его в очном поединке.

«Я не знаю, как Хукер попал в пятерку лучших — это невероятно. Это все равно, что увидеть черепаху на дереве. Видели черепаху на дереве? Кто-то посадил ее туда. В этом все дело, понимаете? Он не залезал на дерево, но он на дереве. Так что, если UFC хотят дать мне легкий бой, Дэн Хукер — это легкие деньги. Я нокаутирую его. Пэдди Пимблетт — еще одна легкая добыча, но я уважаю его немного больше. Знаете, почему? Потому что у него много подписчиков»

Мойкано в последнем поединке одержал победу техническим нокаутом над Бенуа Сен-Дени на турнире во Франции. За 6 последних боев у Ренато 5 побед и только одно поражение в UFC.