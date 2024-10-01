Мойкано: Не знаю, как Хукер попал в топ-5, я легко нокаутирую

Ренато Мойкано (справа) Фото: globallookpress.com
«Я не знаю, как Хукер попал в пятерку лучших — это невероятно. Это все равно, что увидеть черепаху на дереве. Видели черепаху на дереве? Кто-то посадил ее туда. В этом все дело, понимаете? Он не залезал на дерево, но он на дереве. Так что, если UFC хотят дать мне легкий бой, Дэн Хукер — это легкие деньги. Я нокаутирую его. Пэдди Пимблетт — еще одна легкая добыча, но я уважаю его немного больше. Знаете, почему? Потому что у него много подписчиков»
Мойкано в последнем поединке одержал победу техническим нокаутом над Бенуа Сен-Дени на турнире во Франции. За 6 последних боев у Ренато 5 побед и только одно поражение в UFC.