Соннен считает, что Шара Буллет может повторить успех Адесаньи в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем и полутяжелом дивизионах уверен , чтостанет звездой уровня

«Когда я смотрю на Шару Буллета, то вижу его в больших боях. В этом парне есть что-то особенное. Что касается навыков, я думаю, он все еще учится, и он не первый парень, которому это приходится делать. Исраэль Адесанья, как вы теперь видите, полноценный боец. Но свой в первый день пребывания в UFC он таким не был. Так что, если Шара Буллет открыт для обучения, если он сможет воспринять критику, которую мы обрушиваем на него прямо сейчас, у него будет больше будущее»

Адесанья бывший чемпион UFC в среднем дивизионе. Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге. Шара Буллет восходящая звезда этой же весовой категории. Россиянин пока что не потерпел ни единого поражения в карьере.