Хирн: Бой с Мадримовым станет самым трудным в карьере Кроуфорда

Спортивный промоутерсчитает, что обладатель титула WBA в первом среднем весе даст конкурентный бой бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в полусреднем дивизионе

«Кроуфорд может быть побежден. Я знаю, что он большой фаворит, но это опасный бой. Если бы я продвигал Теренса Кроуфорда, я бы прямо сейчас испугался за него из-за, смотря на Мадримова, ведь этот парень очень силен. Но Теренс великолепен, и его очень трудно победить. Я не говорю, что Мадримов победит его легко. Я хочу сказать, что этот бой будет намного более конкурентоспособным, чем думают люди. Я думаю, что бой с Мадримовым станет самым трудным в карьере Кроуфорда»

Кроуфорд дебютирует в первом среднем весе в бою против Мадримова 4 августа. Ранее Теренс одержал 40 побед и не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге.