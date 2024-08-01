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    Хирн: Бой с Мадримовым станет самым трудным в карьере Кроуфорда

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эдди Хирн
    Спортивный промоутер Эдди Хирн считает, что обладатель титула WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов даст конкурентный бой бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в полусреднем дивизионе Теренсу Кроуфорду.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Кроуфорд может быть побежден. Я знаю, что он большой фаворит, но это опасный бой. Если бы я продвигал Теренса Кроуфорда, я бы прямо сейчас испугался за него из-за, смотря на Мадримова, ведь этот парень очень силен. Но Теренс великолепен, и его очень трудно победить. Я не говорю, что Мадримов победит его легко. Я хочу сказать, что этот бой будет намного более конкурентоспособным, чем думают люди. Я думаю, что бой с Мадримовым станет самым трудным в карьере Кроуфорда»

    Кроуфорд дебютирует в первом среднем весе в бою против Мадримова 4 августа. Ранее Теренс одержал 40 побед и не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге.

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