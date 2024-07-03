Мэнни Пакьяо может подраться с Теренсом Кроуфордом за титул WBC

Президент WBC заявил о готовности организовать поединок в полусреднем весе с участиеми легендарного боксера, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях.

«У нас есть прецеденты возвращения бывших чемпионов, если они успешно проходят все медицинские обследования. Как у бывшего чемпиона и как у легенды, у него действительно есть возможность сразиться за титул WBC. Я думаю, что Мэнни Пакьяо может победить любого бойца или может конкурировать с любым бойцом сегодня. Его возвращение в WBC спустя более чем два десятилетия после того, как он выиграл свой первый пояс, которым стал титул WBC в наилегчайшем весе, было бы сенсацией»

На данный момент Кроуфорду принадлежит титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе. Также в дивизионе есть обладатель временного пояса Марио Барриос.