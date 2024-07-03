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    Мэнни Пакьяо может подраться с Теренсом Кроуфордом за титул WBC

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Мэнни Пакьяо Теренс Кроуфорд
    Президент WBC Маурисио Сулейман заявил о готовности организовать поединок в полусреднем весе с участием Теренса Кроуфорда и легендарного боксера Мэнни Пакьяо, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях.

    Мэнни Пакьяо
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    Мэнни Пакьяо

    «У нас есть прецеденты возвращения бывших чемпионов, если они успешно проходят все медицинские обследования. Как у бывшего чемпиона и как у легенды, у него действительно есть возможность сразиться за титул WBC. Я думаю, что Мэнни Пакьяо может победить любого бойца или может конкурировать с любым бойцом сегодня. Его возвращение в WBC спустя более чем два десятилетия после того, как он выиграл свой первый пояс, которым стал титул WBC в наилегчайшем весе, было бы сенсацией»

    На данный момент Кроуфорду принадлежит титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе. Также в дивизионе есть обладатель временного пояса Марио Барриос.

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