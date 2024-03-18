Курбанов заявил, что дрался бесплатно за титул WBA против Мадримова

Профессиональный боксер, экс-претендент на вакантный титул WBA в первом среднем весе, сообщил , что дрался бесплатно противбез какого-либо гонорара.

«Нам позвонили и сказали: есть титульник, но нет денег. Я согласился, потому что стать чемпионом мира это моя мечта. Мы дрались с Исраилом за свою мечту, а не за деньги. Так что никаких миллионов я не получил»

Титульный поединок Мадримова и Курбанова прошел на турнире в Саудовской Аравии в ночь с 7 на 8 марта в одном карде с Джошуа и Нганну.

Встреча завершилась техническим нокаутом в пятом раунде и победой представителя Узбекистана. Для Магомеда Курбанова это поражение стало первым в профессиональной карьере.