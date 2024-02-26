Ройвал пообещал забрать титул у Пантожи на UFC 301

Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC уверен , что у него получится отобрать титул чемпиона в их дивизионе ув Бразилии.

«Я собираюсь продолжать портить вечеринки. Ждите меня на UFC 301, я собираюсь сразиться с Пантожей и отнять у него пояс в его родном городе, в Рио-де-Жанейро. Я заберу этот пояс и буду защищать его в Денвере»

Ройвал в предыдущем поединке одолел раздельным решением судей Брэндона Морено на домашнем для него турнире в Мексике.

Ранее американец уже дважды дрался с Пантожей. В первом поединке Ройвал проиграл ему сабмишном. В недавнем титульном противостоянии на UFC 296 Пантожа оказался сильнее единогласным решением.