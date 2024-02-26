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    Ройвал пообещал забрать титул у Пантожи на UFC 301

    Бои ММА UFC Брэндон Морено
    Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC Брэндон Ройвал уверен, что у него получится отобрать титул чемпиона в их дивизионе у Александре Пантожи в Бразилии.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Я собираюсь продолжать портить вечеринки. Ждите меня на UFC 301, я собираюсь сразиться с Пантожей и отнять у него пояс в его родном городе, в Рио-де-Жанейро. Я заберу этот пояс и буду защищать его в Денвере»

    Ройвал в предыдущем поединке одолел раздельным решением судей Брэндона Морено на домашнем для него турнире в Мексике.

    Ранее американец уже дважды дрался с Пантожей. В первом поединке Ройвал проиграл ему сабмишном. В недавнем титульном противостоянии на UFC 296 Пантожа оказался сильнее единогласным решением.

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