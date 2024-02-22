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    Морено отказывается драться с Пантожей на UFC 301

    Бои ММА UFC Брэндон Морено
    Мексиканский боец смешанных единоборств Брэндон Морено объяснил свой отказ драться в четвертый раз с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Александре Пантожей в мае на турнире в Бразилии даже в случае победы грядущем поединке на домашнем турнире 25 февраля.

    Брэндон Морено (справа)
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    Брэндон Морено (справа)

    «Я просто хочу победить и посмотреть, как чувствует себя мое тело после боя. Если говорить о мае, то это слишком короткие сроки. В идеале хотел бы вернуться в октагон в сентябре»

    Брэндон Морено первый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC и экс-чемпион этой категории. Следующий бой он проведет против бывшего претендента на титул Брэндона Ройвала.

    Мексиканец в предыдущем поединке уступил Александре Пантоже единогласным решением. Морено готов с ним драться в мае только при том условии, что нокаутирует Ройвала в первом раунде и не понесет никакого урона.

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