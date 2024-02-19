Дана Уайт готов устроить турнир в Испании с главным боем с участием Топурии

Глава UFCсогласен провести в ближайшее время турнир в Испании. Точной даты пока что нет, но, вероятнее всего, ивент состоится во второй половине этого года.

Возглавить турнир должен новый чемпион промоушена в полулегком весе Илия Топурия. Ранее он нокаутировал во втором раунде Александра Волкановски, нанеся ему первое поражение в дивизионе до 66 кг.

Топурия родился в Грузии, но живет и тренируется в Испании. Ранее Илия убеждал руководство UFC провести турнир в Мадриде на арене футбольного клуба «Реал».

Топурия является непобежденным бойцом. Он выиграл в смешанных единоборствах все 15 поединков. В UFC Илия дебютировал в октябре 2020 года.