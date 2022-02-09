Шорт-трек, мужчины, 1500 м прямая трансляция

С 14:00 московского времени на Олимпиаде-2022 в Пекине начнутся соревнования на дистанции

Старт — главная надежда сборной России на медали 9 февраля. Все внимание будет приковано к опытному Семену Елистратову.

Россиянин уже выступал в Пекине, но оба раза неудачно: в личном первенстве остановился в полуфинале, а в командных — со скандалом проиграл в 1/2.

Как обычно для того, чтобы пройти в следующий раунд, нужно попасть в тройку лучших в своём забеге или в топ-6 среди остальных.

Главные соперник — корейцы и, конечно, хозяева Олимпиады Жэнь Цзывэй и Ли Вэньлун.

Прямую трансляцию шорт-трека на дистанции 1500 метров смотрите на канале «Матч! Страна». Начало эфира — 14:00 мск.

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Олимпиада-2022 онлайн

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