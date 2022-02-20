Жамнов продолжит работу со сборной России и будет готовить ее к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Россиипродолжит работу с командой, несмотря на поражение от Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России

«Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

В тренерский штаб Жамнова входят Сергей Федоров и Алексей Кудашов.

Жамнов возглавил сборную России осенью прошлого года. До этого у него не было опыта работы тренером.

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