Жамнов продолжит работу со сборной России и будет готовить ее к ЧМ-2022

Алексей Жамнов Фото: globallookpress.com
«Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
В тренерский штаб Жамнова входят Сергей Федоров и Алексей Кудашов.
Жамнов возглавил сборную России осенью прошлого года. До этого у него не было опыта работы тренером.
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