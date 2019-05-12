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    Вогель станет главным тренером «Лейкерс»

    Лос-Анджелес Лейкерс НБА
    «Лос-Анджелес Лейкерс» договорились с Фрэнком Вогелем о назначении на должность главного тренера команды, сообщает ESPN.

    Фрэнк Вогель
    Фрэнк Вогель

    Ранее он рассматривался в качестве ассистента Тайрона Лю, однако с ним не удалось договориться об условиях контракта.

    45-летний Вогель провел в НБА 8 сезонов, тренируя «Индиану» и «Орландо». Он 5 раз выводил «Индиану» в плей-офф, дважды добравшись до финала Восточной конференции. До этого специалист уже работал в «Лейкерс» в качестве скаута в сезоне-2005/06.

    «Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Лос-Анджелеса одержала 37 побед. 0

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