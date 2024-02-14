2-й таймЛацио — БаварияОнлайн
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    Стал известен состав мужской сборной России на февральские сборы

    Баскетбол Сборная России
    Российская федерация баскетбола (РФБ) назвала состав мужской сборной, которая будет проводить учебно-тренировочные сборы с с 17 по 25 февраля.

    Андрей Лопатин
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    Андрей Лопатин

    После него запланирована игра с с БК «Самара».

    Защитники
    • Михаил Беленицкий, «Нижний Новгород»
    • Тимофей Герасимов, «Зенит»
    • Владислав Емченко, «Локомотив»
    • Георгий Жбанов, «Зенит»
    • Даниил Касаткин, МБА
    • Макар Коновалов, МБА
    • Александр Платунов, «Парма»
    • Кирилл Савин, «Руна»
    • Александр Хоменко, МБА
    • Александр Щербенёв, «Локомотив»

    Форварды
    • Максим Барашков, МБА
    • Филипп Гафуров, «Нижний Новгород»
    • Андрей Лопатин, МБА
    • Александр Петенев, «Автодор»
    • Илья Платонов, «Самара»
    • Данила Походяев, «Руна»

    Центровые
    • Сергей Балашов, «Енисей»
    • Кирилл Елатонцев, «Локомотив»
    • Андрей Мартюк, «Локомотив»
    • Илья Попов, «Руна»
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