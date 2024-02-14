Стал известен состав мужской сборной России на февральские сборы

Андрей Лопатин Фото: globallookpress.com
После него запланирована игра с с БК «Самара».
Защитники
- Михаил Беленицкий, «Нижний Новгород»
- Тимофей Герасимов, «Зенит»
- Владислав Емченко, «Локомотив»
- Георгий Жбанов, «Зенит»
- Даниил Касаткин, МБА
- Макар Коновалов, МБА
- Александр Платунов, «Парма»
- Кирилл Савин, «Руна»
- Александр Хоменко, МБА
- Александр Щербенёв, «Локомотив»
Форварды
- Максим Барашков, МБА
- Филипп Гафуров, «Нижний Новгород»
- Андрей Лопатин, МБА
- Александр Петенев, «Автодор»
- Илья Платонов, «Самара»
- Данила Походяев, «Руна»
Центровые
- Сергей Балашов, «Енисей»
- Кирилл Елатонцев, «Локомотив»
- Андрей Мартюк, «Локомотив»
- Илья Попов, «Руна»