В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «мэдисон Сквер Гарден» 21 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Нью-Йорк» одержал победу над «Чикаго» (120:119). Победу «никсы» смогли вырвать лишь в овертайме, так как основное время завершилось вничью (109:109). Вклад в победу команды внёс Джален Брансон, который отправил в кольцо соперника 40 очков.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена.

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Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» составляет 5 матчей. Помимо успешной игры против «Чикаго», «никсы» также выиграли у «Бруклина» (111:107), «Бостона» (118:109), «Чикаго» (128:117) и «Милуоки» (122:109).

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений. Команде не хватило одного выигрыша, чтобы выйти в плей-офф напрямую.

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Последние матчи: «Филадельфии», чтобы попасть в 1/8 финала пришлось сыграть дополнительную игру. В плей-ин «76-м» противостоял «Майами», поединок завершился победой «Сиксерс» (105:104). Вклад в победу «Филадельфии» внёс Джоэл Эмбиид, центровой оформил дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов.

Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» четыре баскетболиста. Точно не сыграет в матче против «Майами» Роберт Ковингтон из-за травмы колена. Под вопросом участие Де'Энтони Мелтон (травма спины), Кеньон Мартин (травма пальца) и Джоэл Эмбиид (травма колена).

Состояние команды: Победная серия «Филадельфии» составляет 9 матчей, команда также выиграла у «Бруклина» (107:86), «Орландо» (125:113), «Детройта» (120:102), «Сан-Антонио» (133:126), «Мемфиса» (116:96), «Майами» (109:105), «Оклахомы» (109:105) и «Торонто» (135:120).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Филадельфия» сыграли четыре раза

«Нью-Йорк» трижды переиграл «Филадельфию» (106:79, 110:96, 128:92)

«Филадельфия» добилась одной победы над «Нью-Йорком» (79:73)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Филадельфии» — 2.26.

ТБ 209 и ТМ 209 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды сейчас на ходу, однако можно рискнуть и сыграть в пользу хозяева. Дело в том, что «Нью-Йорк» знает как обыгрывать «Филадельфию». В этом сезоне «никсы» трижды обыгрывали «76-х».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-4) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру баскетболисты «Нью-Йорка» и «Филадельфии» забрасывают друг другу 210 очков.

Ставка: ТБ 209 с коэффициентом 1.90.