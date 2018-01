«Портленд» остановил «Миннесоту», «Бостон» обыграл «Клипперс»

Баскетболистыпереигралив матче регулярного чемпионата НБА — 123:113 (25:29, 29:25, 43:30, 26:29).

Героями встречи стали лидеры «Трэйл Блэйзерс» Дэмиен Лиллард (31 очко) и Си Джей Макколлум (28 очков). Аль-Фарук Амину собрал 15 очков, Эд Дэвис оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

В составе «Тимбервулвз» Эндрю Уиггинз набрал 24 очка, Джамал Кроуфорд добавил в копилку 19 пунктов.

«Портленд» занимает седьмое место в таблице Западной конференции (26 побед, 22 поражения), «Миннесота» — четвертая (31-19).

«Хьюстон» обыграл «Даллас», «Филадельфия» переиграла «Чикаго»

«Клипперс» на своей площадке проиграли «Бостону» — 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22).

Наибольший вклад в успех гостей внесли Кайри Ирвинг (20 очков) и Джейсон Тейтум (18). По 15 баллов собрали Маркус Моррис и Терри Розир. У «парусников» выделялись Блэйк Гриффин (23), Лу Уильямс (20) и ДеАндре Джордан (15 + 14 подборов).

«Селтикс» прервали свою четырехматчевую серию поражений, команда по-прежнему лидирует на «Востоке» (34-14). «Клипперс» — девятые на «Западе» (23-24).

