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    «Хьюстон» обыграл «Даллас», «Филадельфия» переиграла «Чикаго»

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    Джеймс Харден собрал 25 очков и 13 передач
    На фото:Джеймс Харден собрал 25 очков и 13 передач
    Баскетболисты «Далласа» потерпели поражение от «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19).

    «Ракеты» установили рекорд НБА в текущем сезоне по количеству реализованных дальних бросков в одной четверти — в первой четверти гости отметились 10 точными трехочковыми.

    В составе победителей по дабл-даблу оформили Джеймс Харден (25 очков и 13 передач) и Клинт Капела (16 очков и 13 подборов). Тревор Ариза добавил в копилку 23 очка, Эрик Гордон — 17.

    У «Маверикс» выделялся Уэсли Мюттьюз (29). Йоги Феррел записал на свой счет 19 очков, Деннис Смит — 11.

    «Хьюстон» занимает второе место в таблице Западной конференции (34 победы, 12 поражений). «Даллас» — 14-й (16-32).

    «Филадельфия» перебросала «Чикаго» со счетом 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34).

    Лучшим на паркете был один из лидеров «Сиксерс» Бен Симмонс, оформивший пятый в карьере трипл-дабл (19 очков, 17 подборов, 14 передач). Отметим, что по итогам первой четверти Симмонс добился показателей в 8 очков, 11 подборов и 5 передач.

    В активе Дарио Шарича дабл-дабл из 21 очков и 10 подборов, Джоэл Эмбиид набросал 22 очка. В составе «Буллз» дабл-дабл на счету Бобби Портиса (22 очка и 11 подборов), Зак ЛаВин собрал 21 пункт, Никола Миротич — 15.

    «Филадельфия» идет седьмой на «Востоке» (23-21), «Чикаго» — 12-й (18-30).

    Другие результаты:

    «Шарлотт» – «Нью-Орлеан» — 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)
    «Детройт» – «Юта» — 95:98 OT (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)
    «Индиана» – «Финикс» — 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36)
    «Атланта» – «Торонто» — 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)
    «Мемфис» – «Сан-Антонио» — 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)

    Трипл-дабл Бена Симмонса
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