Шнайдер совершит камбэк в матче против Боусас Манейро?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.94

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Боусас Манейро — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 1.94.

Боусас Манейро

Джессика в первом раунде одержала разгромную победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 6:1, 6:1.

Испанская теннисистка повторила свой лучший результат на домашнем «тысячнике».

В прошлом году Боусас Манейро проиграла во втором круге польке Магдалене Френх, а в 2024-м — представительнице Латвии Алене Остапенко.

В текущем сезоне у Боусас Манейро пока что отрицательный баланс.

В 2026-м Джессика одержала лишь пять побед и потерпела девять поражений.

Боусас Манейро еще ни разу в этом году не выигрывала два матча подряд.

Шнайдер

Диана, как и в прошлом году, стартует в Мадриде сразу со второго круга.

В 2025-м российская теннисистка дошла до четвертого раунда на «тысячнике» в столице Испании.

В текущем сезоне Шнайдер провела 20 матчей. Сейчас у нее 11 побед и девять поражений.

На прошлой неделе она прошла лишь раунд на «пятисотнике» в Штутгарте: после победы над немкой Тамарой Корпач проиграла Елене Рыбакиной.

На грунтовом турнире в Чарлстоне Шнайдер добралась до четвертьфинала, где уступила Джессике Пегуле.

Лучшим результатом Шнайдер в этом году по-прежнему остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боусас Манейро в этом матче можно поставить за 4.15, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: с одной стороны, Боусас Манейро в целом не лучшим образом проводит сезон, но при этом она действительно здорово сыграла в предыдущем матче. Пожалуй, оптимальной будет ставка без учета исхода. Шнайдер тоже нередко играет чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.94.