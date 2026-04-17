прогноз на матч турнира в Барселоне

Француз Артур Фис сыграет против испанца Рафаэля Ходара в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Фис с коэффициентом для ставки за 2.27.

Ходар

Рафаэль вышел в полуфинал на втором турнире подряд.

В начале апреля испанец стал чемпионом грунтового турнира ATP2 250 в Марракеше.

В первом круге текущего турнира Ходар одержал победу над Хауме Муньяром — 6:2, 6:1.

Во втором раунде 19-летний теннисист уверенно обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (6:3, 6:3), который перед этим остановил Карена Хачанова.

В четвертьфинале Ходар отдал лишь пять геймов британцу Кэмерону Норри — 6:3, 6:2.

Победная серия Ходара теперь составляет восемь матчей. На этом отрезке он проиграл лишь один сет.

Также стоит обратить внимание, что Рафаэль выиграл 12 из последних 13-ти матчей.

Фис

Артур выиграл не менее трех матчей на четвертом турнире подряд.

В первом раунде каталонского «пятисотника» у Фиса был тяжелейший матч против Теренса Атмана — 4:6, 6:4, 7:6. В третьем сете он сначала сделал обратный брейк при счете 3:4, а потом не позволил сопернику реализовать два матчбола на тай-брейке.

Во втором круге Фис одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале француз обыграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти — 6:3, 6:4.

Фис начал сезон только в феврале, но за два месяца успел сыграть на харде 14 матчей. 21-летний теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

Фис пропустил большую часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы спины.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 2.29, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.62.

Прогноз: оба теннисиста шикарно играют на этой неделе, но, вероятно, француз все-таки остановит испанца. Ключевым фактором будет опыт Артура, у которого, несмотря на возраст, уже довольно солидный опыт подобных матчей.

2.27 Победа Фиса + тотал геймов больше 19,5

Рекомендуемая ставка: победа Фиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.27.