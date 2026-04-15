прогноз на матч турнира в Штутгарте

Украинка Элина Свитолина сыграет против немки Евы Лис во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Лис — Свитолина с коэффициентом для ставки за 1.95.

Лис

Ева в первом раунде одержала победу над испанкой Паулой Бадосой.

Немецкая теннисистка совершила камбэк в матче против бывшей второй ракетки мира — 2:6, 7:5, 6:4.

В текущем сезоне Лис до сих пор провела лишь шесть матчей. Сейчас у нее две победы и четыре поражения.

Лис пропустила ряд турниров из-за травмы колена, которую получила еще в начале января на United Cup.

Прогнозы на теннис

Несмотря на повреждение, Ева не стала сниматься с Открытого чемпионата Австралии, но в итоге проиграла в первом круге Соране Кырсте. После этого она пропустила два месяца.

Свитолина

Элина попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

Украинская теннисистка начала неделю в статусе седьмой ракетки мира.

В этом году Свитолина провела уже 26 матчей. На этом отрезке у нее 21 победа и пять поражений.

В январе Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде и дошла до полуфинала на Australian Open.

В феврале Элина остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Абу-Даби, проиграв в решающем матче Джессике Пегуле.

В прошлом месяце Свитолина дошла до полуфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лис в этом матче можно поставить за 4.55, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.20.

Прогноз: скорее всего, Ева окажется не готова к интенсивному темпу украинки. Свитолина играет в чересчур агрессивный теннис, который часто сбивает соперниц с толку.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Лис — Свитолина принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-5,5) за 1.95.