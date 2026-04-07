Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Берреттини с коэффициентом для ставки за 1.92.

Медведев

Даниил входит в число первых восьми сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В этом году российский теннисист пока ни разу не играл на грунте.

Свой предыдущий матч Медведев провел две недели назад, когда проиграл Франсиско Серундоло в третьем раунде «Мастерса» в Майами.

Медведев весьма продуктивно провел первые несколько месяцев текущего сезона, по итогам которых снова вернулся в топ-10.

Достаточно взглянуть на его баланс: 19 побед и всего лишь пять поражений.

В 2026-м у Медведева уже два титула: в январе он выиграл турнир в Брисбене, а в феврале стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

Но, кажется, еще больше всех впечатлил его выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В полуфинале Медведев одержал победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

В прошлом году Медведев выиграл два матча в Монте-Карло, после чего уступил в третьем круге Алексу Де Минору.

Берреттини

Маттео в первом раунде встречался с Роберто Баутистой-Агутом, который не смог завершить матч.

Испанский теннисист снялся в первом сете при счете 4:0 в пользу итальянца.

На этой неделе Берреттини надо защищать очки за выход в третий круг прошлогоднего турнира в Монте-Карло. В случае неудачи он может оказаться за пределами топ-100.

На прошлой неделе он слабо выступил на турнире в Марракеше, проиграв в первом круге перуанцу Игнасио Бусе.

Важно уточнить, что, в отличие от Медведева, Берреттини в этом сезоне провел на грунте уже восемь матчей (с учетом встречи с Баутистой-Агутом).

В феврале Берреттини играл на южноамериканских грунтовых турнирах. На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро ему даже удалось дойти до четвертьфинала. Здесь он тоже проиграл Бусе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.46, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: Даниилу всегда с трудом давалась грунтовая часть сезона, поэтому вряд ли кто-то сильно удивится, если у него будут проблемы в предстоящем матче. Плюс важно учитывать мотивацию соперника, который явно не горит желанием оказаться за пределами первой сотни рейтинга. В общем, это не самый подходящий момент для ставки на фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.