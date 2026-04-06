прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Норвежец Каспер Рууд сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Попырин — Рууд с коэффициентом для ставки за 1.95.

Попырин

В августе 2024-го Алексей стал чемпионом «Мастерса» в Монреале, и сейчас, без предварительной проверки, в это уже сложно поверить.

С тех пор в игре австралийца наблюдается просто колоссальный регресс, о чем свидетельствуют в том числе и результаты.

В середине февраля Попырин обыграл Мубарака Шаннана Заида на старте «пятисотника» в Дохе, прервав серию из десяти поражений, которая началась еще на US Open-2025.

В прошлом месяце Попырин не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогнозы на теннис

Общая картина стала слегка лучше на прошлой неделе: Алексей дошел до четвертьфинала в Хьюстоне, обыграв Патрика Кипсона и Алекса Микельсена, после чего уступил Фрэнсису Тиафо.

На «тысячнике» в Монте-Карло Попырину надо защищать 200 очков за прошлогодний четвертьфинал.

Рууд

Каспер в текущем сезоне пока ни разу не играл на грунте на турнирах ATP.

Норвежец неубедительно провел предыдущие три месяца, но в рейтинге по-прежнему находится рядом с топ-12, что может вводить в заблуждение.

Лучшим результатом Рууда в 2026-м пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Это один из двух турниров, на которых Рууд выиграл больше одного матча.

В начале марта Каспер прошел два раунда в Индиан-Уэллс: прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он обыграл Александра Шевченко и Валантена Вашеро.

Начиная с 2021 года Рууд ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.24, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: в прошлом году Каспер проиграл Алексей в третьем раунде «тысячника» в Монте-Карло — 4:6, 6:3, 5:7.

Возможно, Попырин снова создаст интригу, но на этот раз он, вероятно, не помешает Рууду пройти в следующий в круг.

1.95 Победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Попырин — Рууд принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.