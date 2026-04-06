Норвежец Каспер Рууд сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Попырин — Рууд с коэффициентом для ставки за 1.95.
Попырин
В августе 2024-го Алексей стал чемпионом «Мастерса» в Монреале, и сейчас, без предварительной проверки, в это уже сложно поверить.
С тех пор в игре австралийца наблюдается просто колоссальный регресс, о чем свидетельствуют в том числе и результаты.
В середине февраля Попырин обыграл Мубарака Шаннана Заида на старте «пятисотника» в Дохе, прервав серию из десяти поражений, которая началась еще на US Open-2025.
В прошлом месяце Попырин не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.
Общая картина стала слегка лучше на прошлой неделе: Алексей дошел до четвертьфинала в Хьюстоне, обыграв Патрика Кипсона и Алекса Микельсена, после чего уступил Фрэнсису Тиафо.
На «тысячнике» в Монте-Карло Попырину надо защищать 200 очков за прошлогодний четвертьфинал.
Рууд
Каспер в текущем сезоне пока ни разу не играл на грунте на турнирах ATP.
Норвежец неубедительно провел предыдущие три месяца, но в рейтинге по-прежнему находится рядом с топ-12, что может вводить в заблуждение.
Лучшим результатом Рууда в 2026-м пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Это один из двух турниров, на которых Рууд выиграл больше одного матча.
В начале марта Каспер прошел два раунда в Индиан-Уэллс: прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он обыграл Александра Шевченко и Валантена Вашеро.
Начиная с 2021 года Рууд ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.24, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.34.
Прогноз: в прошлом году Каспер проиграл Алексей в третьем раунде «тысячника» в Монте-Карло — 4:6, 6:3, 5:7.
Возможно, Попырин снова создаст интригу, но на этот раз он, вероятно, не помешает Рууду пройти в следующий в круг.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.