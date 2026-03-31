Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Волынец — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 1.92.
Волынец
Кэти в первом раунде одержала волевую победу над Евой Лис.
Американка совершила эффектный камбэк в матче против немецкой теннисистки — 5:7, 6:2, 6:0.
Волынец проводит эту неделю в статусе 86-й ракетки мира.
Лучшим результатом 24-летней теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в Остраве. Это пока что единственный случай в сезоне, когда ей удалось пройти дальше второго раунда.
В прошлом году Волынец проиграла во втором круге «пятисотника» в Чарльстоне соотечественнице Эшлин Крюгер, а 2024-м уступила на этой стадии Эмме Наварро.
Шнайдер
Диана попала в число сеяных, поэтому ей не надо было играть в первом круге.
Российская теннисистка слабо провела недавние турниры, но при этом по-прежнему находится в топ-20.
Шнайдер приехала в Чарлстон в статусе 19-й ракетки мира.
На «тысячнике» в Майами Шнайдер не прошла третий круг, проиграв швейцарке Белинде Бенчич.
В Индиан-Уэллс 21-летняя теннисистка сразу проиграла румынке Соране Кырсте.
После Australian Open, на котором она дошла до третьего круга, Шнайдер до сих пор выиграла лишь два матча.
Лучшим результатом Дианы в 2026-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Волынец в этом матче можно поставить за 2.94, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: в прошлом году Диана разгромила Кэти на грунте в Мадриде со счетом 6:1, 6:2. Несмотря на это, оптимальной сейчас будет ставка без учета исхода. Россиянка чересчур неубедительно играет в последнее время.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.