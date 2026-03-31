прогноз на матч турнира в Чарлстоне

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Волынец — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 1.92.

Волынец

Кэти в первом раунде одержала волевую победу над Евой Лис.

Американка совершила эффектный камбэк в матче против немецкой теннисистки — 5:7, 6:2, 6:0.

Волынец проводит эту неделю в статусе 86-й ракетки мира.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Лучшим результатом 24-летней теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в Остраве. Это пока что единственный случай в сезоне, когда ей удалось пройти дальше второго раунда.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Волынец проиграла во втором круге «пятисотника» в Чарльстоне соотечественнице Эшлин Крюгер, а 2024-м уступила на этой стадии Эмме Наварро.

Шнайдер

Диана попала в число сеяных, поэтому ей не надо было играть в первом круге.

Российская теннисистка слабо провела недавние турниры, но при этом по-прежнему находится в топ-20.

Шнайдер приехала в Чарлстон в статусе 19-й ракетки мира.

На «тысячнике» в Майами Шнайдер не прошла третий круг, проиграв швейцарке Белинде Бенчич.

В Индиан-Уэллс 21-летняя теннисистка сразу проиграла румынке Соране Кырсте.

После Australian Open, на котором она дошла до третьего круга, Шнайдер до сих пор выиграла лишь два матча.

Лучшим результатом Дианы в 2026-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Волынец в этом матче можно поставить за 2.94, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: в прошлом году Диана разгромила Кэти на грунте в Мадриде со счетом 6:1, 6:2. Несмотря на это, оптимальной сейчас будет ставка без учета исхода. Россиянка чересчур неубедительно играет в последнее время.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.