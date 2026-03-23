прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.04

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Корантена Муте в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Муте — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.04.

Муте

Корантен по-прежнему находится рядом с топ-30, благодаря чему попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче французский теннисист одержал победу над чехом Томашем Махачем — 6:0, 1:6, 6:4.

В текущем сезоне Муте провел пока лишь десять матчей. На этом отрезке у него пять побед и такое же количество поражений.

Лучшим результатом 26-летнего француза в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

Прогнозы на теннис

Муте не выиграл ни одного матча на турнирах в Делрей-Бич, Акапулько и Индиан-Уэллс, уступив Томми Полу, Саше Звереву и Александру Ковачевичу соответственно.

Синнер

Янник тоже пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:3, 6:3.

Победная серия итальянца на уровне ATP 1000 теперь составляет 12 матчей.

Интересно, что на этом отрезке он не отдал соперникам ни одного сета.

В середине марта Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

На калифорнийском «тысячнике» Синнер обыграл Далибора Сврчину, Дениса Шаповалова, Жоао Фонсеку, Лернера Тьена, Сашу Зверева и Даниила Медведева.

Синнер выигрывал «Мастерс» в Майами в 2024 году. В 2021-м и 2023-м он дошел до финала, а в 2022-м не смог завершить матч 1/4 финала против Франсиско Серундоло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в четвертьфинал. На победу Муте можно поставить за 16.50.

Прогноз: в 2024-м Янник отдал французу сет в четвертом раунде Ролан Гаррос. Скорее всего, на этот раз итальянцу не понадобится дополнительная партия. Вряд ли Муте избежит разгромного поражения.

2.04 Победа Синнера + тотал геймов меньше 17,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Муте — Синнер позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 17,5 за 2.04.