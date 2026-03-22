Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Костюк с коэффициентом для ставки за 1.92.

Елена пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была Юлия Путинцева.

Как и ожидалось, Рыбакина одержала уверенную победу над соотечественницей — 6:3, 6:3.

Рыбакина выиграла шесть из семи последних матчей.

На прошлой неделе действующая чемпионка Australian Open дошла до финала в Индиан-Уэллс. В решающем матче калифорнийского «тысячника» она проиграла Арине Соболенко (6:3, 3:6, 6:7).

Всего в этом году Рыбакина провела уже 22 матча. На этом отрезке у нее 18 побед и четыре поражения.

В прошлом году Рыбакина не прошла второй раунд в Майами, а в 2023-м и 2024-м добралась до финала.

Марта тоже не играла в первом раунде, а во втором выиграла у представительницы Узбекистана Камиллы Рахимовой — 6:2, 6:4.

В этом году украинка до сих пор провела лишь девять матчей.

В середине января Костюк во время матча с Эльзой Жакмо в первом круге Australian Open получила неприятную травму связок голеностопа.

Именно по этой причине она пропустила все февральские турниры.

При этом перед австралийским мэйджором Костюк дошла до финала на «пятисотнике» в Брисбене.

На австралийском турнире, прежде чем уступить в решающем матче Арине Соболенко, она победила соперниц из топ-10 — Аманду Анисимову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Костюк после уверенной победы над Тейлор Таунсенд проиграла — Елене Рыбакиной. Это был ее первый турнир после травмы.

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.24, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: в Индиан-Уэллс Елена обыграла Марту со счетом 6:4, 6:4. Теперь она ведет 4-1 в противостоянии с украинкой. Вряд ли Костюк преподнесет сенсацию, но при этом нет сомнений, что Рыбакину ждет непростой матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.