Сможет ли Рублев пройти второй круг в Майами?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.53

Россиянин Андрей Рублев сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Табило с коэффициентом для ставки за 2.53.

Рублев

Андрей в 2021 году дошел до полуфинала на «тысячнике» в Майами, но с тех пор он выиграл здесь лишь два матча.

В 2023-м россиянин добрался до 1/8 финала, а в 2022-м, 2024-м и 2025-м проиграл в стартовом матче.

Ну и до 2021-го Рублев, как правило, слабо выступал в Майами.

В текущем сезоне Рублев провел 15 матчей. На этом отрезке у него 10 побед и пять поражений.

В начале марта Андрей проиграл канадцу Габриэлю Диалло во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

Зато перед этих он дошел до полуфинала на «пятисотниках» в Дохе и Дубае, благодаря чему по-прежнему находится в топ-20.

Табило

Алехандро в первом раунде одержал уверенную победу над аргентинцем Франсиско Комесаной — 6:4, 6:2.

Чилийский теннисист выиграл хотя бы один матч на пятом турнире подряд.

На этом отрезке лучшим результатом Табило пока остается выход в финал грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

В Буэнос-Айресе и Сантьяго Табило дошел до четвертьфинала.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс латиноамериканец в первом круге разгромил испанца Рафаэля Ходара, а во втором проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 2:6).

В этом году Табило провел уже 26 матчей. Сейчас у него 18 побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Табило букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: осенью 2024-го Андрей обыграл чилийца на турнире в Базеле со счетом 7:6, 6:1. С учетом того, как часто россиянин проигрывал в первых раундах турнира в Майами, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Табило способен найти уязвимые место в игре соперника.

2.53 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.53 на матч Рублев — Табило принесёт чистый выигрыш 1530₽, общая выплата — 2530₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.53.