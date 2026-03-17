Чилич совершит камбэк в матче с Попыриным?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.38

Хорват Марин Чилич сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Чилич — Попырин с коэффициентом для ставки за 2.38.

Чилич

Марин по итогам первых двух месяцев сезона снова вернулся в топ-50.

Главным успехом хорвата в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Далласе.

На американском «пятисотнике» Чилич обыграл Лернера Тьена, Итана Куинна и Джека Пиннингтона- Джонса, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Еще одним достойным результатом стал выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Но также стоит уточнить, что Чилич не прошел первый круг в Делрей-Бич и Индиан-Уэллс, проиграв Брэндону Накашиме и Закари Свайде соответственно.

Попырин

Алексей очень слабо проводит первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

В этом году австралиец до сих пор выиграл лишь два матча.

В феврале Попырин прошел первый раунд на турнирах в Дохе и Дубае.

В столице Катара 26-летний теннисист выиграл в первом круге у катарца Мубарака Аль-Харраси (не поднимался в рейтинге выше 1159 места), а во втором уступил Яннику Синнеру.

В крупнейшем городе ОАЭ Попырин после волевой победы над поляком Камилем Майхшаком проиграл чеху Якубу Меншику.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Алексей проиграл в первом раунде американцу Дженсону Бруксби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 1.56, победу Попырина букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: если Марин сумел как следует подготовиться к турниру, он, безусловно, обыграет австралийца. В карьере Попырина наметился существенный спад.

Рекомендуемая ставка: победа Чилича в двух сетах за 2.38.