Носкова не пустит Соболенко в финал «тысячника» в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.04

Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Линды Носковой в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Носкова с коэффициентом для ставки за 2.04.

Соболенко

Арина третий раз за последние четыре года вышла в полуфинал калифорнийского «тысячника».

Ее лучшим результатом в Индиан-Уэллс пока остается выход в финал в 2023-м и 2025 году.

На текущем турнире белорусская теннисистка пока не отдала ни одного сета.

В первом матче Соболенко разгромила 136-ю ракетку мира Химено Сакацумэ — 6:4, 6:2.

После этого первая ракетка мира одержала уверенную победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:4, 6:1.

В 1/8 финала, вопреки ожиданиям, Соболенко легко обыграла японку Наоми Осаку — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале ее соперницей была представительница Канады Виктория Мбоко — 7:6, 6:4.

В этом году Арина провела 16 матчей. На этом отрезке у нее 15 побед и одно поражение. В январе она выиграла «пятисотник» в Брибене и дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии.

Носкова

Линда второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира категории WTA 1000.

В прошлом году чешская теннисистка добралась до финала на «тысячнике» в Пекине.

Носкова тоже пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 6:3, 6:3.

В третьем круге 21-летняя теннисистка обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:7, 6:4, 6:4.

В 1/8 финала, вопреки ожиданиям, Носкова разгромила филиппинку Александру Эалу — 6:2, 6:0.

При этом в четвертьфинале у нее был непростой матч против 112-й ракетки мира Талии Гибсон — 6:2, 4:6, 6:2.

Носкова впервые в сезоне выиграла больше двух матчей подряд. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в третьем круге китаянке Синьюй Ван, а на турнирах в Брисбене, Дохе и Дубае не прошла второй круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.12, победу Носковой букмекеры предлагают за 6.10.

Прогноз: три года назад Арина обыграла Линду в финале турнира в Аделаиде — 6:3, 7:6. Возможно, в предстоящем матче у чешки получится создать хотя бы минимальную интригу, но на большее ей вряд ли стоит рассчитывать.

