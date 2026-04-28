прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.94

Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Рафаэля Ходара в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Ходар с коэффициентом для ставки за 2.94.

Синнер

Янник повторил свой лучший результат на мадридском «тысячнике».

Итальянец пропускал первый круг, а во втором его соперником был Бенжамен Бонзи. Вопреки ожиданиям, ему пришлось слегка понервничать в матче против француза — 6:7, 6:1, 6:4.

В третьем раунде Синнер одержал уверенную победу над датчанином Элмером Меллером — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала первая ракетка мира остановил британца Кэмерона Норри — 6:2, 7:5.

Синнер выиграл первые в сезоне 20 матчей на «Мастерсах», повторив достижение Новака Джоковича.

При этом с учетом прошлого сезона его победная серия на «Мастерсах» составляет 25 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

Ранее в этом месяце Синнер стал чемпионом турнира в Монте-Карло, а в марте оформил «Солнечный дубль», выиграв «тысячники» в Индиан-Уэллс и Майами.

Ходар

Рафаэль впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире ATP 1000.

В первом круге испанец одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом (2:6, 7:5, 6:4), а во втором разгромил восьмую ракетку мира Алекса Де Минора — 6:3, 6:1.

Еще одним важным событием стала его победа над бразильцем Жоао Фонсекой — 7:6, 4:6, 6:1.

В 1/8 финала Ходар разгромил чеха Вита Копршиву — 7:5, 6:0.

Перед «тысячником» в Мадриде 19-летний теннисист дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне. Кроме того, в начале апреля он выиграл турнир ATP 250 в Марракеше.

Ходар выиграл 16 из 18-ти последних матчей. В «живом» рейтинге он занимает 34-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в полуфинал. На победу Ходара можно поставить за 8.00.

Прогноз: ну а мы, глядя на невероятный прогресс испанца, считаем, что ему удастся удивить первую ракетку мира. Ходар действительно способен как минимум не проиграть с разгромным счетом.

2.94 Ходар возьмет хотя бы один сет — да

