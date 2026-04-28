Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Рафаэля Ходара в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Ходар с коэффициентом для ставки за 2.94.
Синнер
Янник повторил свой лучший результат на мадридском «тысячнике».
Итальянец пропускал первый круг, а во втором его соперником был Бенжамен Бонзи. Вопреки ожиданиям, ему пришлось слегка понервничать в матче против француза — 6:7, 6:1, 6:4.
В третьем раунде Синнер одержал уверенную победу над датчанином Элмером Меллером — 6:2, 6:3.
В 1/8 финала первая ракетка мира остановил британца Кэмерона Норри — 6:2, 7:5.
Синнер выиграл первые в сезоне 20 матчей на «Мастерсах», повторив достижение Новака Джоковича.
При этом с учетом прошлого сезона его победная серия на «Мастерсах» составляет 25 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.
Ранее в этом месяце Синнер стал чемпионом турнира в Монте-Карло, а в марте оформил «Солнечный дубль», выиграв «тысячники» в Индиан-Уэллс и Майами.
Ходар
Рафаэль впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире ATP 1000.
В первом круге испанец одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом (2:6, 7:5, 6:4), а во втором разгромил восьмую ракетку мира Алекса Де Минора — 6:3, 6:1.
Еще одним важным событием стала его победа над бразильцем Жоао Фонсекой — 7:6, 4:6, 6:1.
В 1/8 финала Ходар разгромил чеха Вита Копршиву — 7:5, 6:0.
Перед «тысячником» в Мадриде 19-летний теннисист дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне. Кроме того, в начале апреля он выиграл турнир ATP 250 в Марракеше.
Ходар выиграл 16 из 18-ти последних матчей. В «живом» рейтинге он занимает 34-е место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в полуфинал. На победу Ходара можно поставить за 8.00.
Прогноз: ну а мы, глядя на невероятный прогресс испанца, считаем, что ему удастся удивить первую ракетку мира. Ходар действительно способен как минимум не проиграть с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: Ходар возьмет хотя бы один сет за 2.94.