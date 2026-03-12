прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.97

Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 13 марта, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Свентек с коэффициентом для ставки за 1.97.

Свитолина

Элина пропускала первый круг, а во втором у нее был непростой матч против 38-летней немки Лауры Зигемунд — 7:6, 4:6, 6:3.

В третьем раунде украинская теннисистка одержала уверенную победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Свитолина играла против Катерины Синяковой, которая перед этим выбила Мирру Андрееву. На этот раз чешка не смогла завершить матч, снявшись при счете 6:1, 1:1 в пользу соперницы.

Свитолина выиграла семь из восьми последних матчей. В конце февраля украинка дошла до финала на «тысячнике» в Дубае. В решающем матче она проиграла чешке Каролине Муховой.

Всего в этом сезоне Элина провела 21 матч (18 побед и три поражения). В январе она выиграла турнир в Окленде и дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Свентек

Ига пятый год подряд вышла в 1/4 финала калифорнийского «тысячника».

Как и в прошлом сезоне, в 1/8 финала польская теннисистка обыграла Каролину Мухову.

Вопреки ожиданиям, Свентек разгромила чешскую теннисистку — 6:2, 6:0. С учетом того, как здорово Мухова играла в недавних матчах, этот результат действительно стал сюрпризом.

Свентек пропускала первый круг, а во втором одержала победу над 187-й ракеткой мира Кайлой Дэй — 6:0, 7:6.

В третьем раунде Ига легко обыграла Марию Саккари (6:2, 6:2), взяв реванш у гречанки за поражение в четвертьфинале «тысячника» в Дохе.

После 2021 года Свентек ни разу не проигрывала в Индиан-Уэллс раньше полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 3.36, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: ранее Ига выиграла четыре из пяти матчей против Элины. Исключением стала их встреча в четвертьфинале Уимблдона-2023, когда украинка обыграла польку со счетом 7:5, 6:7, 6:2. В прошлом году Свентек победила Свитолину в Майами и на Ролан Гаррос, при этом в обоих случаях ей хватило двух сетов.

Очевидно, что Свитолина способна создать интригу, но, скорее всего, она тоже не остановит вторую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 1.97.