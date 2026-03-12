прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.88

Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 13 марта, начало — в 05:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Норри с коэффициентом для ставки за 1.88.

Алькарас

Карлос пятый год подряд вышел в четвертьфинал калифорнийского «тысячника».

При этом начиная с 2022-го он еще ни разу не проигрывал здесь раньше полуфинала.

Алькарас пропускал первый круг, а во втором его соперником был Григор Димитров. Болгарский теннисист не стал серьезным препятствием для первой ракетки мира — 6:2, 6:3.

В третьем раунде у испанца был нервный матч против Артура Риндеркнеша — 6:7, 6:3, 6:2. Во втором сете Алькарас подвернул голеностоп, но после этого он все равно отыграл у француза брейк и идеально провел решающую партию.

В 1/8 финала его соперником был норвежец Каспер Рууд — 6:1, 7:6.

Победная серия Алькараса составляет уже 15 матчей. У него по-прежнему нет ни одного поражения в текущем сезоне. Ранее в этом году он стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии и выиграл «пятисотник» в Дохе.

Норри

Кэмерон пятый раз в карьере сыграет в четвертьфинале на уровне ATP 1000.

Что интересно, британец четвертый раз добрался до этой стадии именно в Индиан-Уэллс. Более того, в 2021 году он стал чемпионом калифорнийского «тысячника».

В отличие от Алькараса, Норри пока не проиграл ни сета на текущем турнире.

В первом матче он спокойно обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:2, 6:3.

После этого Норри преподнес сенсацию, одержав победу над австралийцем Алексом Де Минором — 6:4, 6:4.

В 1/8 финала его соперником был австралиец Ринки Хиджиката — 6:4, 6:2.

Норри впервые в текущем сезоне выиграл три матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Норри можно поставить за 13.00.

Прогноз: ранее Карлос выиграл пять из восьми матчей против Кэмерона. В прошлом году испанец одержал уверенную победу над британцем в четвертьфинале Уимблдона, но позже уступил ему на «Мастерсе» в Париже.

Ну и в целом у Алькараса почти всегда были непростые матчи против Норри. Рискнем предположить, что Кэм снова навяжет борьбу и заставит нервничать первую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.88.