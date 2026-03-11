прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.03

Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Мбоко с коэффициентом для ставки за 2.03.

Соболенко

Арина третий раз за последние четыре года вышла в четвертьфинал калифорнийского «тысячника».

В 2023-м и 2025-м белорусская теннисистка добралась до финала на турнире в Индиан-Уэллс.

В первом матче Соболенко разгромила 136-ю ракетку мира Химено Сакацумэ — 6:4, 6:2.

В третьем раунде первая ракетка мира одержала уверенную победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:4, 6:1.

Прогнозы на теннис

В 1/8 финала, вопреки ожиданиям, Соболенко легко обыграла японку Наоми Осаку — 6:2, 6:4.

В этом году Арина провела 15 матчей, и на этом отрезке у нее 14 побед и одно поражение.

В январе Соболенко выиграла «пятисотник» в Брибене и дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии.

Мбоко

Виктория третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

На текущем турнире канадская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

Мбоко пропускала первый круг, а во втором обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:4, 7:6.

В следующем матче она одержала уверенную победу над россиянкой Анной Калинской — 6:4, 6:1.

С таким же счетом завершился и матч 1/8 финала против Аманды Анисимовой.

Мбоко выиграла восемь из девяти последних матчей. В середине февраля 19-летняя теннисистка дошла до финала на «тысячнике» в Дохе. Вскоре после этого она дебютировала в топ-10.

В текущем сезоне Мбоко провела 20 матчей, и на этом отрезке у нее 16 побед и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мбоко букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: в январе Арина обыграла Викторию в 1/8 финала Australian Open — 6:1, 7:6. Естественно, в своем первом матче против лучшей теннисистки мира Мбоко явно не хватало опыта подобных встреч, при этом у нее все равно был шанс перевести игру в третий сет. Скорее всего, в предстоящем матче Соболенко придется как минимум понервничать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.03.