Андреева снова выиграет с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.95

Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Катерины Синяковой в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Синякова с коэффициентом для ставки за 1.95.

Андреева

Мирра пропускала первый раунд, а во втором легко обыграла Солану Сьерру.

Российская теннисистка разгромила аргентинку со счетом 6:0, 6:0. Матч продолжался всего лишь 50 минут.

Андреева впервые в карьере повесила двойную баранку на уровне основного тура.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Столь убедительная победа наверняка придаст уверенности 18-летней теннисистке.

Прогнозы на теннис

Андреева — действующая чемпионка калифорнийского «тысячника». В прошлом году россиянка сразу после победы на турнире WTA 1000 в Дубае выиграла титул и в Индиан-Уэллс.

В текущем сезоне Андреева провела 16 матчей (12 побед и 4 поражения). Ее лучшим результатом в 2026-м пока остается победа на турнире WTA 500 в Аделаиде.

Синякова

Катерина вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс третий раз в карьере и второй год подряд.

В отличие от Мирры, чешка не попала в число сеяных, поэтому ей надо было выиграть два матча для выхода в третий раунд.

В первом Синякова одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин (1:6, 6:4, 6:1).

Во втором круге Синякова совершила еще один камбэк, обыграв представительницу Канады Лейлу Фернандес (5:7, 6:4, 7:6).

Катерина впервые в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.19, победу Синяковой букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: после столь мощного старта Мирра должна наконец перестать сомневаться в своем теннисе. Считаем, что она снова выиграет с разгромным счетом.

1.95 Победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Андреева — Синякова принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.95.