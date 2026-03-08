Американка Аманда Анисимова сыграет против британки Эммы Радукану в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Радукану — Анисимова с коэффициентом для ставки за 1.96.
Радукану
Эмма снова закрепилась в топ-30, поэтому на калифорнийском «тысячнике» ей повезло попасть в число сеяных и стартовать сразу со второго раунда.
В первом матче, вопреки ожиданиям, британка одержала уверенную победу над россиянкой Анастасией Захаровой — 6:1, 6:3.
Радукану прервала серию из трех поражений.
Чемпионка US Open-2021 провалила оба недавних «тысячника» на Ближнем Востоке. И в Дохе, и у Дубае чемпионка она не прошла даже первый круг.
В столице Катара Радукану не смогла доиграть матч против колумбийки Камилы Осорио, а на турнире в крупнейшем городе ОАЭ уступила хорватке Антонии Ружич.
Лучшим результатом Радукану в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. Правда, в решающем матче она проиграла Соране Кырсте со счетом 0:6, 2:6.
Анисимова
Аманда тоже пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Анна Блинкова.
Американская теннисистка отдала россиянке первый сет, но в итоге совершила эффектный камбэк — 5:7, 6:1, 6:0.
Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В начале февраля Анисимова не смогла защитить титул на «тысячнике» в Дохе. На этот раз она проиграла в стартовом матче экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.
Зато вскоре после неудачного выступления в столице Катара Анисимова дошла до полуфинала на престижном турнире в Дубае. В четвертьфинале она обыграла Мирру Андрееву, а в 1/2-й уступила Джессике Пегуле.
Лучшим результатом американки на «тысячнике» в Индиан-Уэллс пока остается выход в четвертый круг в 2018 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 3.24, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.34.
Прогноз: в прошлом году Аманда выиграла два из трех матчей против Эммы. Американка обыграла британку во втором раунде Australian Open-2025 и на «тысячнике» в Монреале, тогда как их встреча в Майами завершилась разгромной победой Радукану.
Анисимова, возможно, пока играет не так здорово, как в прошлом сезоне, но мы все равно склоняемся к тому, что она остановит сенсационную чемпионку US Open-2021.
Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 1.96.