прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.96

Американка Аманда Анисимова сыграет против британки Эммы Радукану в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Радукану — Анисимова с коэффициентом для ставки за 1.96.

Радукану

Эмма снова закрепилась в топ-30, поэтому на калифорнийском «тысячнике» ей повезло попасть в число сеяных и стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче, вопреки ожиданиям, британка одержала уверенную победу над россиянкой Анастасией Захаровой — 6:1, 6:3.

Радукану прервала серию из трех поражений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Чемпионка US Open-2021 провалила оба недавних «тысячника» на Ближнем Востоке. И в Дохе, и у Дубае чемпионка она не прошла даже первый круг.

В столице Катара Радукану не смогла доиграть матч против колумбийки Камилы Осорио, а на турнире в крупнейшем городе ОАЭ уступила хорватке Антонии Ружич.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Радукану в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. Правда, в решающем матче она проиграла Соране Кырсте со счетом 0:6, 2:6.

Анисимова

Аманда тоже пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Анна Блинкова.

Американская теннисистка отдала россиянке первый сет, но в итоге совершила эффектный камбэк — 5:7, 6:1, 6:0.

Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В начале февраля Анисимова не смогла защитить титул на «тысячнике» в Дохе. На этот раз она проиграла в стартовом матче экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.

Зато вскоре после неудачного выступления в столице Катара Анисимова дошла до полуфинала на престижном турнире в Дубае. В четвертьфинале она обыграла Мирру Андрееву, а в 1/2-й уступила Джессике Пегуле.

Лучшим результатом американки на «тысячнике» в Индиан-Уэллс пока остается выход в четвертый круг в 2018 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 3.24, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: в прошлом году Аманда выиграла два из трех матчей против Эммы. Американка обыграла британку во втором раунде Australian Open-2025 и на «тысячнике» в Монреале, тогда как их встреча в Майами завершилась разгромной победой Радукану.

Анисимова, возможно, пока играет не так здорово, как в прошлом сезоне, но мы все равно склоняемся к тому, что она остановит сенсационную чемпионку US Open-2021.

1.96 Победа Анисимовой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Радукану — Анисимова позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 1.96.