Испанец Карлос Алькарас сыграет против болгарина Григора Димитрова во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Димитров с коэффициентом для ставки за 2.11.
Алькарас
Карлос в текущем сезоне до сих пор не проиграл ни одного матча.
Текущая победная серия испанского теннисиста составляет уже 13 матчей.
Алькарас начал год с победы над Янником Синнером в рамках выставочного матча в южнокорейском Инчхоне.
После этого Алькарас стал чемпионом Australian Open, параллельно собрав карьерный «Большой шлем».
Через три недели после победы в Мельбурне лидер мужского рейтинга выиграл турнир в Дохе.
На «пятисотнике» в столице Катара Алькарас обыграл Артура Риндеркнеша, Валатена Руайе, Карена Хачанова, Андрея Рублева и Артура Фиса.
Димитров
Григор в первом раунде одержал победу над Теренсом Атманом — 6:4, 5:7, 6:4.
Болгарский теннисист взял реванш у француза за поражение в первом круге недавнего «пятисотника» в Акапулько.
Для Димитрова это был всего лишь шестой матч в текущем сезоне.
На этом отрезке у него лишь две победы и четыре поражения. Перед поражением от Атмана в Акапулько Григор проиграл американцу Алексу Микельсену на старте турнира в Далласе.
На Открытом чемпионате Австралии Димитров уступил в первом круге чеху Томашу Махачу.
Начиная с 2021 года Димитров не смог пройти второй круг в Индиан-Уэллс только в сезоне-2023.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. На победу Димитрова можно поставить за 12.75.
Прогноз: ранее Карлос выиграл четыре из шести матчей против Григора. Их предыдущая встреча состоялась в марте 2025-го в четвертом раунде «тысячника» в Индиан-Уэллс и завершилась победой испанца со счетом 6:1, 6:1.
Возможно, на этот раз Димитров возьмет больше двух геймов, но при этом очевидно, что у него минимальные шансы на успех в матче против лучшего теннисиста мира.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.11.