прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.11

Испанец Карлос Алькарас сыграет против болгарина Григора Димитрова во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Димитров с коэффициентом для ставки за 2.11.

Алькарас

Карлос в текущем сезоне до сих пор не проиграл ни одного матча.

Текущая победная серия испанского теннисиста составляет уже 13 матчей.

Алькарас начал год с победы над Янником Синнером в рамках выставочного матча в южнокорейском Инчхоне.

После этого Алькарас стал чемпионом Australian Open, параллельно собрав карьерный «Большой шлем».

Через три недели после победы в Мельбурне лидер мужского рейтинга выиграл турнир в Дохе.

На «пятисотнике» в столице Катара Алькарас обыграл Артура Риндеркнеша, Валатена Руайе, Карена Хачанова, Андрея Рублева и Артура Фиса.

Димитров

Григор в первом раунде одержал победу над Теренсом Атманом — 6:4, 5:7, 6:4.

Болгарский теннисист взял реванш у француза за поражение в первом круге недавнего «пятисотника» в Акапулько.

Для Димитрова это был всего лишь шестой матч в текущем сезоне.

На этом отрезке у него лишь две победы и четыре поражения. Перед поражением от Атмана в Акапулько Григор проиграл американцу Алексу Микельсену на старте турнира в Далласе.

На Открытом чемпионате Австралии Димитров уступил в первом круге чеху Томашу Махачу.

Начиная с 2021 года Димитров не смог пройти второй круг в Индиан-Уэллс только в сезоне-2023.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. На победу Димитрова можно поставить за 12.75.

Прогноз: ранее Карлос выиграл четыре из шести матчей против Григора. Их предыдущая встреча состоялась в марте 2025-го в четвертом раунде «тысячника» в Индиан-Уэллс и завершилась победой испанца со счетом 6:1, 6:1.

Возможно, на этот раз Димитров возьмет больше двух геймов, но при этом очевидно, что у него минимальные шансы на успех в матче против лучшего теннисиста мира.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.11.