Коболли и Кецманович устроят еще один марафон?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Итальянец Флавио Коболли сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коболли — Кецманович с коэффициентом для ставки за 1.92.

Коболли

Флавио не очень удачно начал сезон, но позже снова подтвердил статус игрока, способного бороться за титулы.

На прошлой неделе итальянец стал чемпионом «пятисотника» в Акапулько.

В финале Коболли одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо, а в остальных раундах его соперниками были Родриго Пачеко Мендес, Далибор Сврчина, Ибин У и Миомир Кецманович.

Для Коболли это третий титул в карьере и первый на харде. В прошлом году он выиграл грунтовые турниры в Бухаресте и Гамбурге.

После успешного выступления в Акапулько 23-летний итальянец поднялся на 15-е место в рейтинге ATP.

В 2024-м и 2025-м Коболли не выиграл ни одного матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Кецманович

В отличие от Флавио, который попал в число сеяных и стартует со второго раунда, Миомиру пришлось играть и в первом круге.

В стартовом матче его соперником был Даниэль Альтмайер.

Немец снялся в начале второго сета при счете 6:3, 1:0 в пользу сербского теннисиста.

Кецманович прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

Его лучшим результатом на этом отрезке пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Акапулько.

На турнире в Мексике, прежде чем проиграть Коболли, Кецманович остановил Тристана Скулкейта, Александра Зверева (6:3, 6:7, 7:6) и Теренса Атмана.

На «пятисотнике» в Далласе Кецманович проиграл в четвертьфинале американцу Бену Шелтону.

После этого Миомир не смог защитить титул в Делрей-Бич. На этот раз он проиграл во втором круге Лернеру Тьену.

Кецманович дважды доходил в Индиан-Уэллс до четвертьфинала — в 2019-м и 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисистов равные шансы на победу в этом матче — на Коболли можно поставить за 1.88, а на Кецмановича за 1.92.

Прогноз: недавний матч между Флаивио и Миомиром в Акапулько получился невероятно напряженным — итальянец выиграл со счетом 7:6, 3:6, 6:4.

По всей видимости, в предстоящей встрече они тоже проведут больше 20 геймов. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.